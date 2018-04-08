14 أبريل.. قافلة طبية بالأقصر
الأحد 08/أبريل/2018 - 03:34 ص
احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر
أعلن السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر عن إقامة قافلة طبية بقرية حاجر كومير بمركز ومدينة إسنا على مدار يومى 14 ، 15 من أبريل الجارى.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة ستشتمل الكشف وصرف العلاج مجاناً وأجراء التحاليل اللازمة فى تخصصات الباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد والجراحة العامة والأسنان والعظام والأطفال .
ومن المقرر توقيع الكشف على كافة الحالات وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفى ، وستقام القافلة بمشاركة أطباء محافظة الأقصر بمختلف التخصصات .