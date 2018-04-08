14 أبريل.. قافلة طبية بالأقصر

أعلن السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر عن إقامة قافلة طبية بقرية حاجر كومير بمركز ومدينة إسنا على مدار يومى 14 ، 15 من أبريل الجارى.



وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة ستشتمل الكشف وصرف العلاج مجاناً وأجراء التحاليل اللازمة فى تخصصات الباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد والجراحة العامة والأسنان والعظام والأطفال .



ومن المقرر توقيع الكشف على كافة الحالات وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفى ، وستقام القافلة بمشاركة أطباء محافظة الأقصر بمختلف التخصصات .