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8 أسباب تجعلك تحرص على تناول البيض

السبت 07/أبريل/2018 - 02:30 م
صدى البلد
هاجر هانئ
يحرص العديد من الأشخاص على تناول البيض فى شم النسيم، فهو من الأطعمة التى تحتوى على عدد من المواد الهامة والفيتامينات، منها فيتامين "ب 12" والحديد وفيتامين "أ" وفيتامين "ب" وفيتامين "هـ" وفيتامين "د" والعديد من العناصر الأخرى مثل الكولين والأحماض الأمينية الأخرى.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك لتناول البيض ،أهمها:
- يساعد في تطوير العديد من القدرات الإبداعية في المخ وتنمية القدرات العقلية أيضا.
- صفار البيض مفيد جدا في إمداد الجسم بعناصر غذائية مهمة لتأمين النمو الصحي السليم.
- يسهم الكالسيوم الذي يحتويه البيض في تقوية العظام.
- يقضى على فقر الدم وتقوية الجهاز المناعي
- يحمي صفار البيض من الإصابة بمرض الضمور البقعي الذي يعد أحد أمراض العين المزمنة التي قد تؤدي إلى فقدان البصر لدى كبار السن.
- يحتوي على مركب "لوتين" فهو يحمي من الأصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.
- يقلل احتماليه أصابه النساء بسرطان الثدي.
- يحتوي البيض على فيتامين "د" الذي يزيد قوة العظام ويقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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