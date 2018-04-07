وفاة مواطنين وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق بلبيس السلام‎

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، السبت، وفاة 2 وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ميكرباص بطريق "أبو زعبل - الخانكة"، بعد بوابة تحصيل رسوم طريق بلبيس اتجاه السلام.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أنه جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، نقلت حالتى الوفاة والمصابين إلى مستشفى السلام العام.



وقال " مجاهد" إن الإصابات تراوحت بين اشتباه كسور بالعمود الفقرى والحوض، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات وخدوش، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

