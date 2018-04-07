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رياضة

جالطا سراي التركي يستعد لضم «وردة» مقابل 2 مليون يورو

السبت 07/أبريل/2018 - 12:40 م
عمرو وردة
عمرو وردة
نور عادل
دخل المحترف الدولي المصري عمرو وردة، لاعب فريق اتروميتوس اليوناني، في دائرة اهتمامات فريق جالطا سراي التركي، والذي يستعد لفتح باب مفاوضات رسمي مع فريقه الأصلي باوك اليوناني من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير تركية اليوم، السبت، أن الفريق التركي وضع مبلغ 2 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات عمرو وردة خلال الصيف المقبل، وذلك بعدما كان ظهر بمستوى طيب خلال الفترة الماضية مع فريقه المعار اليه اتروميتوس بالدوري اليوناني.

وقالت التقارير الصحفية إن عمرو وردة سيكون بديلا متميزا لنجم الفريق رودريجز، والذي سيرحل عن فريق جالطا سراي منتقلًا إلى إحدى فرق الدوري الإنجليزي الصيف المقبل.

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