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حوادث

القبض على أمين شرطة زور بطاقة لمتهم للاستيلاء على 500 ألف جنيه من أموال رجل أعمال

السبت 07/أبريل/2018 - 12:45 م
القبض علي أمين شرطة
القبض علي أمين شرطة زور بطاقة لمتهم
حسن غنيمة
ألقت قوات الأمن بالسويس القبض على أمين شرطة بالسويس لاتهامه بإصدار بطاقة مزورة استخدمت في الاستيلاء على أموال رجل أعمال من أحد البنوك.

وضبطت قوات الأمن المتهمة أمين شرطة "ح. م"، وتم ضبط الاستمارات المستخدمة في تزوير البطاقة الشخصية التي استخدمها شريك له لكي يستولي على نصف مليون جنيه من حساب رجل أعمال من احد البنوك.

وقامت قوات الأمن بنقل أمين شرطة من موقع عمله إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقال مصدر أمني إن شريك أمين الشرطة منتحل صفة وشخصية رجل الأعمال مازال هاربا وتم الوصول إلى صورته الشخصية التي استخدمها للاستيلاء على أموال رجل أعمال.

كانت النيابة العامة بالسويس تلقت بلاغا من رجل أعمال بالسويس أنه يوجد شخص انتحل صفته وشخصه وذهب إلى أحد البنوك الذي يوجد له حساب بنكي به وسحب مبلغ نصف مليون جنيه من حسابه الشخصي باستخدام بطاقة شخصية مزورة صدرت من السويس.

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