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فن

أحمد علام يستعد لتصوير "مش لوحدي"

السبت 07/أبريل/2018 - 12:42 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قام المخرج أحمد علام بتأليف فيلم قصير بعنوان "مش لوحدي" عن شخصية معاق نتيجة مرض شلل الأطفال ويحكي قصته ضمن مجموعة من المواقف التي يتعرض لها ويحاول من خلال الفيلم ايقاظ المجتمع من غيبته وتجاهله لمثل هذه الفئات وهم جزء منا ويحتاجون إلينا ونحتاج إليهم، فبمشاركتهم سيكونوا مفيدين أكثر للمجتمع.

وقد استقر علام على فريق عمل الفيلم وعقد جلسات عمل مع: مدير التصوير تامر جوزيف والمنتج الفني هاني حليم، والمخرج المنفذ أمير حلمي للاستقرار على أنواع الكاميرات وأماكن التصوير المناسبة لطبيعة الفيلم وخلال الأسبوع القادم سيقوم بعمل "كاستينج" لاختيار أبطال الفيلم من الوجوه الجديدة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد علام في مجال الأفلام القصيرة كان فيلم بعنوان "الزيارة" وكان يدور حول مشكلة التحرش في مصر بعد الثورة ورأي المجتمع الدولي والسائحين فيها وخوفهم من زيارة مصر نتيجة ما ينشر من اخبار مبالغ فيها وكاذبة عن أعداد المتحرشين في مصر.

ولمشاهدة فيلم الزيارة من خلال الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=lwALOfalaTg&feature=youtu.be

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