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حوادث

ضبط مفتش تموين مزيف يستولى على أموال المحلات بالظاهر

السبت 07/أبريل/2018 - 12:39 م
ضبط مفتش تموين مزيف
ضبط مفتش تموين مزيف
كتب محمد صبرى
القى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على موظف بمحافظة القاهرة انتحل صفه مفتش تموين لسرقة أصحاب المحلات والأكشاك بالظاهر.. وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بإحالته الى النيابة للتحقيق.

وكانت معلومات قد وردت الى اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة، أن موظف تموين يتردد على أصحاب الأكشاك التجارية بشارع رمسيس والاستيلاء منه على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية له.

ووجه العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، بضبطه حيث تمكن النقيب أحمد عادل فتحي معاون مباحث القسم من ضبطه وتبين أنه مسئول تراخيص سيارات بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة وعثر بحوزته على 460 قرصا مخدرا.

واعترف بانتحاله صفة موظف تموين بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية من أصحاب الأكشاك التجارية دون وجه حق واعترف بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب.

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