"ديلي ميل": اكتشاف معبد روماني عمر 2200 عام بمصر.. صور

لا تزال الصحراء المصرية تحوي بباطنها آثار خفية لم تكتشف بعد، تثبت مدى عظمة وتاريخ المصري عبر آلاف السنين، وفي اكتشاف فريد من نوعه خطف أنظار العالم، عثر علماء الاثار على بقايا معبد روماني قديم يرجع تاريخه إلى 2200 عام، في صحراء مصر الغربية.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اكتشف علماء الآثار تمثالا على هيئة رأس رجل، واثنين من تماثيل الأسد الجيري في الموقع الأثري بالقرب من واحة سيوة ، التي يزعم أن الإسكندر الأكبر قام بزيارتها.



يعود تاريخ البقايا بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادي، وفقا لوزارة الآثار المصرية.



كما تم اكتشاف الجدران الحجرية التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أقدام والمدخل الرئيسي للمعبد، والذي يؤدي إلى فناء ومداخل الغرف الأخرى.



ويعد المعبد على بعد 200 ميل (320 كم) جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​و31 ميلا (50 كم) غرب واحة سيوة، حيث يتوقع الخبراء العثور على مزيد من البقايا في الموقع في وقت لاحق من هذا العام.



وما زال علماء الآثار لا يعرفون حجم المعبد الكبير ومتى تم تشييده بالضبط.



ويعتقد ان هذه المعابد كانت مراكز اقتصادية للكهنة والمحليين وكذلك للعبادة.



يأمل الخبراء أن يفهموا الاحتلال اليوناني الروماني وأنشطته بشكل أفضل في المنطقة نتيجة لهذا الاكتشاف.



وبحسب علماء التاريخ فقد غزا ملك اليونان اسكندر الأكبر مصر، سنة 332 قبل الميلاد.



بعد وفاته حكم الملك اليوناني على مدى 275 سنة قادمة، وفي عام 30 ق.م تولى الرومان السيطرة على المنطقة حتى عام 295 بعد الميلاد.