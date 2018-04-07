الأهلي يؤمن لاعبي فريق 2001 بعقود احترافية

أكد الدكتور عمرو أبوالمجد، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن لاعبي فريق ناشئي كرة القدم مواليد 2001 يوقعون اليوم، السبت، على عقود النادي بمقر الجزيرة في حضور عبدالعزيز عبدالشافي المدير الرياضي للأهلي.



وأضاف أبوالمجد أن فريق 2001 يعد مستقبل الفريق الأول لكرة القدم ، ويضم العديد من اللاعبين المميزين في كل المراكز.



وكان «أهلي 2001» توج بلقب بطولة الجمهورية عقب التعادل في الجولة قبل الماضية مع فريق وادي دجلة بنتيجة 3-3.



ويحتل «أهلي 2001» صدارة الترتيب في بطولة الجمهورية برصيد 74 نقطة.



ويضم الجهاز الفني للفريق محمد شرف، المدير الفني للفريق، ويعاونه إسحاق أول مدربًا، ومصطفى فتحي مدربا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداريًا.

