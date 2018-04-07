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حوادث

14 أبريل.. الحكم في طعن ضد الوطنية للانتخابات

السبت 07/أبريل/2018 - 12:49 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
محمد على
قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامى ومحمد صلاح عجاج المحامى، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للحكم بجلسة ١٤ أبريل.

وقال الطعن إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباه أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إداري.

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