أهلي 2000 يلتقي مصر للتأمين بدوري القطاعات

يلتقي فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2000 مع فريق مصر للتأمين، اليوم السبت، على ملعب مصر للتأمين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري القطاعات.



وكان «أهلي 2000» قد حقق الفوز في الجولة الماضية على فريق مركز شباب العبور بنتيجة 8-1.



ويحتل «أهلي 2000» صدارة جدول الترتيب في دوري القطاعات برصيد 22 نقطة.



يذكر أن الفريق أنهى الدور الأول من بطولة منطقة القاهرة في صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، لينتقل إلى المشاركة في دوري القطاعات.



ويضم الجهاز الفني لفريق 2000 أحمد سراج المدير الفني، وزكريا حسين مدربا، وتامر دسوقي مدربا لحراس المرمى، وسعيد بدوي إداريا.