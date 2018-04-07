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رياضة

"فتحي" و"السعيد" يغيبان عن مران الأهلي الجماعي

السبت 07/أبريل/2018 - 12:43 م
أحمد فتحي، وعبدالله
أحمد فتحي، وعبدالله السعيد،
عبدالحيكم ابوعلم
تغيب الثنائي أحمد فتحي، وعبدالله السعيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة سموحة.

وخصص حسام البدري فقرة بدنية في بداية المران ثم خاض اللاعبون تقسيمة بالكرة، ولم يظهر الثنائي بالتدريبات.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره سموحة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الاسبوع الـ31 بمسابقة الدوري الممتاز.

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