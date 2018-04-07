الجيش العراقي يدمر 3 عربات مفخخة ويضبط أسلحة غرب الأنبار

أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية،اليوم/السبت / تدمير ثلاث عربات مفخخة وعدد من البراميل المفخخة و ضبط أسلحة واعتقال أحد الإرهابيين في عملية أمنية واسعة جرت غربي المحافظة .



وقالت القيادة - في بيان،أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - " شنت قيادة عمليات الأنبار صباح اليوم عمليتي ( تفتيش وتحري) واسعتين في الصحراء الغربية (جنوب الخط السريع-جنوب الصكار -منطقة الضبعة) " ، مضيفا أن العملية تمت بقيادة اللواء الركن محمود خلف عبد العزيز الفلاحي قائد عمليات الأنبار وبمشاركة تشكيلات من قيادة فرقة المشاة الأولى وإسناد من طيران الجيش .



وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير ثلاث عربات مفخخة من قبل طيران الجيش والاستيلاء على عدد من البنادق المتوسطة والخفيفة وتدمير عدد من البراميل المفخخة واعتقال أحد المطلوبين ، لافتا إلى أن عملية التفتيش والبحث عن المطلوبين و أوكارهم حتى الآن .