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أخبار العالم

الجيش العراقي يدمر 3 عربات مفخخة ويضبط أسلحة غرب الأنبار

السبت 07/أبريل/2018 - 12:48 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية،اليوم/السبت / تدمير ثلاث عربات مفخخة وعدد من البراميل المفخخة و ضبط أسلحة واعتقال أحد الإرهابيين في عملية أمنية واسعة جرت غربي المحافظة .

وقالت القيادة - في بيان،أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - " شنت قيادة عمليات الأنبار صباح اليوم عمليتي ( تفتيش وتحري) واسعتين في الصحراء الغربية (جنوب الخط السريع-جنوب الصكار -منطقة الضبعة) " ، مضيفا أن العملية تمت بقيادة اللواء الركن محمود خلف عبد العزيز الفلاحي قائد عمليات الأنبار وبمشاركة تشكيلات من قيادة فرقة المشاة الأولى وإسناد من طيران الجيش .

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير ثلاث عربات مفخخة من قبل طيران الجيش والاستيلاء على عدد من البنادق المتوسطة والخفيفة وتدمير عدد من البراميل المفخخة واعتقال أحد المطلوبين ، لافتا إلى أن عملية التفتيش والبحث عن المطلوبين و أوكارهم حتى الآن .

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