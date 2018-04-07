التشكيل الرسمي لليفربول في مواجهة إيفرتون.. محمد صلاح خارج القائمة

خرج النجم المصري الدولي محمد صلاح، من قائمة فريق ليفربول التي ستواجه إيفرتون ظهر اليوم، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.





ولم يتواجد صلاح ضمن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة اليوم بحسب التشكيل الرسمي الذي أعلنه يورجن كلوب مدرب الفريق ونشره الموقع الرسمي للنادي.





وقام يورجن كلوب بإراحة بعض لاعبيه أبرزهم محمد صلاح الذي تواجد خارج القائمة، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو ويجلس على مقاعد البدلاء، وذلك من أجل المباراة المهمة أمام مانشستر سيتي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بدوري الأبطال.





وجاء تشكيل ليفربول الرسمي كالتالي:





حارس المرمى: كاريوس





خط الدفاع: كلاين، مورينو، ديان لوفرين، فيرجيل فان ديك





خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر



