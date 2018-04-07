رئيس وزراء اليونان يطالب تركيا بالإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين لديها

طالب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم السبت تركيا بالإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين لديها.



وقال تسيبراس ، في بيان له اليوم ، إن حياة الإنسان وحريته لا يجب أن يكونا جزءًا من صراع القوى ووسائل للابتزاز حسبما نقلت شبكة (فرنسا 24).



وذكرت الشبكة أن تركيا تحتجز الجنديين قبل محاكمتهما بسبب عبورهما الحدود في الثاني من مارس الماضي، ويقول الجنديين إنهما ضلا طريقهما بسبب الضباب.



وكانت وسائل الإعلام التركية ذكرت أن الجنديين متهمين بالتجسس لكن اليونان تؤكد أن السلطات التركية لم تقدم تفاصيل كافية عن التهم والأدلة التي تستند عليها.