ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس وزراء اليونان يطالب تركيا بالإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين لديها

السبت 07/أبريل/2018 - 12:44 م
صدى البلد
ا ش ا
طالب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم السبت تركيا بالإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين لديها.

وقال تسيبراس ، في بيان له اليوم ، إن حياة الإنسان وحريته لا يجب أن يكونا جزءًا من صراع القوى ووسائل للابتزاز حسبما نقلت شبكة (فرنسا 24).

وذكرت الشبكة أن تركيا تحتجز الجنديين قبل محاكمتهما بسبب عبورهما الحدود في الثاني من مارس الماضي، ويقول الجنديين إنهما ضلا طريقهما بسبب الضباب.

وكانت وسائل الإعلام التركية ذكرت أن الجنديين متهمين بالتجسس لكن اليونان تؤكد أن السلطات التركية لم تقدم تفاصيل كافية عن التهم والأدلة التي تستند عليها.

ترشيحاتنا

دبلوماسي: إثيوبيا تنتهج أسلوب إسرائيل في المماطلة.. وضرورة وجود موقف مصري قوي.. فيديو

حبس سائق 4 أيام لهروبه بعد تصادم أسفر عن مقتل 20 شخصا بسوهاج

جسار والرباعي يشعلان مدينة الملك عبد الله «طربا وفنا».. صور

بيان عاجل بالبرلمان حول لعبة «الحوت الأزرق»

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم ..فيديو

جالطا سراي التركي يستعد لضم «وردة» مقابل 2 مليون يورو

انتهاء أعمال رفع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار.. وارتفاع الضحايا لـ3 أشخاص

الداخلية تكثف التواجد الأمنى بمحيط الكنائس استعدادا لاحتفالات عيد القيامة

بلقيس تهنئ شيرين وحسام حبيب على زواجهما

دراسة حديثة تكشف: ملكة بريطانيا الحالية من نسل النبي محمد.. صور

"فتحي" و"السعيد" يغيبان عن مران الأهلي الجماعي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

فيديو

إقبال ملحوظ على شراء الفسيخ والرنجة بالفيوم.. الرنجة الهولندى بـ40 جنيها للكيلو وملوحة أسوان بـ110 جنيهات.. فيديو وصور
تعرفي على طريقة تحضير «ساندوتش برتغالي»
برلماني: ننتظر رد الحكومة حول سبل التصدي لـ«الحوت الأزرق» ..فيديو
شاهد.. ختم قبر المسيح بشمع العسل استعدادا لظهور النور المقدس
شاهد.. استعدادات كنيسة القيامة بالقدس لاستقبال العيد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟