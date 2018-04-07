شاهد.. «تويتر» يحيي ذكرى وفاة ناهد شريف

تمر اليوم، السبت، الذكرى الـ 37 على وفاة الفنانة ناهد شريف، التي توفيت في مثل هذا اليوم من عام 1981، عن عمر ناهز 39 عاما.



مرت النجمة الراحلة بعدد من الأزمات التي أثرت في مسار حياتها، حيث أصيبت بسرطان الغدد، وهو ما دفعها للسفر إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية، وبالفعل نجحت في تجاوز الأزمة، إلا أن المرض داهمها مرة أخرى، وفي هذا الوقت تخلى عنها زوجها اللبناني، الذي استولى على أموالها، وتركها وحيدة حتى دون أن يرافقها في هذه المحنة.



ويحيي "تويتر"، اليوم، السبت 7 أبريل ، ذكرى وفاة ناهد شريف التى قدمت العديد من الأعمال الفنية منها "رجب فوق صفيح ساخن - الخدعة الخفية - أنا وبناتي".

