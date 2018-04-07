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برلمان

رئيس مجلس النواب يرسل برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى

السبت 07/أبريل/2018 - 12:48 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، الذى يعكس الاحتفال الوطنى به حقيقة المشاعر الطيبة والروابط القوية لأبناء الشعب المصرى العظيم، الحريص على وحدته وأصالته.

وأعرب عن كامل الثقة فى أن الشعب المصرى سيظل دوما شعبًا واحدًا يبنى ويعمر وأن مصر ستكون دومًا مصدرًا للخير والنور للمنطقة والعالم أجمع ومنبرًا لتعليم المحبة والسلام والأمان والاستقرار.

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