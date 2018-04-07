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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

السبت 07/أبريل/2018 - 12:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
استقرت أسعار الخضراوات اليوم، السبت، في سوق العبور للجملة، وسجلت الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 2.50 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيهات.

وبلغ سعر الخيار البلدي 3.5 جنيه، والكوسة 4 جنيهات، والبصل 2.70 جنيه، والكُراث 3 جنيهات، والفاصوليا 11 جنيهًا، وبلغ سعر الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 جنيهات، والفلفل الألوان 23 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي 8 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات، والجزر 2.50 جنيه، والبسلة 6 جنيهات.

وسجلت البطاطا 3 جنيهات للكيلو، واللفت 120 قرشًا، والبنجر 4 جنيهات، والقلقاس 6 جنيهات، والبروكلي 5 جنيهات، والقرنبيط «2 كيلوجرام» 3.50 جنيه.

أما أسعار الفواكه، فشهد بعضها استقرارًا خلال تعاملات اليوم، وسجل البرتقال السكري 5 جنيهات للكيلو، والبرتقال أبو صرة 5.5 جنيه، والبرتقال البلدي 3.50 جنيه، والكانتلوب 5.5 جنيه، وسجلت الجوافة 5.5 جنيه، والرمان 17 جنيهًا، والفراولة 6 جنيهات، والتفاح الأمريكي 24 جنيهًا، والتفاح جولدن 22 جنيهًا.

وتراوح سعر الجريب فروت بين جنيهين و4 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي 7.5 جنيه، والليمون الأضاليا 5 جنيهات، وبلغ سعر البلح الثلاجة 6 جنيهات، والبلح السيوي 25 جنيهًا.

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