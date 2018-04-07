الجيش السوري يقصف بالصواريخ مواقع لمسلحي "جيش الإسلام" في دوما

قصف الجيش السوري بالصواريخ اليوم /السبت/ مواقع لمسلحي "جيش الإسلام" المنتشرين في دوما بالغوطة الشرقية، وذلك ردا على اعتداءات المسلحين بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش السوري نفذت بعد عمليات استطلاع ورصد دقيقة عمليات قصف مركزة على مواقع مسلحي "جيش الإسلام" مما أسفر عن تدمير العديد من الأوكار ومنصات إطلاق القذائف وتكبيدهم خسائر بالأفراد.



وكان مسلحو "جيش الإسلام" قد استهدفوا منذ صباح اليوم الأحياء السكنية في مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية والهاون مما أسفر عن قتل وجرح عشرات الأشخاص ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمنازل والبنى التحتية في محيط ساحة الأمويين والمزة 86 وعش الورور.