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رياضة

بعثة منتخب شباب التايكوندو تتوجه لتونس لخوض بطولة العالم

السبت 07/أبريل/2018 - 12:48 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد سمير
غادرت صباح اليوم السبت باقي بعثة المنتخب الوطني لشباب التايكوندو لخوض منافسات بطولة العالم للشباب المقرر إقامتها خلال الفترة من ٩ إلى ١٣ أبريل بمدينة الحمامات التونسية.

وغادر الفريق بصحبة كابتن هاني شاكر. فيما يتواجد باقي لاعبي المنتخب المشاركين بتصفيات أولمبياد الشباب في تونس.

ويخوض المنتخب المصري بطولة العالم للشباب ببعثة مكونة من ١٨ لاعبًا بواقع ١٠ فتيات و ٨ أولاد.

واللاعبات هن : دنيا سعد الدين (-٤٢ كجم)، شهد أحمد الشربيني (-٤٤ كجم)، مرام نبيل (-٤٦ كجم)، حبيبة سعيد (-٤٩ كجم)، تلا تامر (-٥٢ كجم)، نوران محمد الشوربجي (-٥٥ كجم)، تفى شعبان (-٥٩ كجم)، يمني طلعت (-٦٣ كجم)، حبيبة حسام (-٦٨ كجم)، ندى محمود الاشقر (+٦٨ كجم).

واللاعبون هم : يوسف عصام (-٤٥ كجم)، عمر شراقي (-٤٨ كجم)، عمر محي (-٥١ كجم)، مصطفي فرج (-٥٥ كجم)، علي هشام )-٥٩ كجم)، نبيل حسن )-٦٣ كجم)، أياد عادل (-٦٨ كجم)، عبد الرحمن خلف (-٧٣ كجم).

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب : كابتن تامر صلاح و كابتن محمود خليل لمنتخب البنين، و كابتن عبد القادر محمود و كابتن مصطفى عبد العظيم للبنات و كابتن هاني شاكر محلل أداء فني.

ويرأس البعثة كابتن محمد منير المشرف العام على المنتخب و عضو مجلس الإدارة.

يرافق البعثة كابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري،والذي حضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي، مندوبًا عن مصر. و دكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري و نائب رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد العالمي.

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