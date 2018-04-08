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محافظات

دعوة للمشاركة في مسابقة معرض الزهور بمحافظة السويس

الأحد 08/أبريل/2018 - 03:33 ص
محافظة السويس (صورة
محافظة السويس (صورة أرشيفية)
حسن غنيمة
يقام الاثنين القادم معرض الزهور بمحافظة السويس الساعة العاشرة صباحاً بالمشاية ببورتوفيق أمام سينما رينسانس ، وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم تحت رعاية اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس.

وقال ياسر البعير مدير المكتب الصحفى بالديوان العام علي من يرغب الاشتراك في المسابقة للأفراد والمصالح الحكومية والأحياء والشركات والهيئات المشاركة في المعرض من خلال عرض الزهور والورود الخاصة بهم من اليوم السبت للحاق بالمعرض الذي يقام على المشاية ببورتوفيق بالتنسيق مع جهاز التجميل بمحافظة السويس ، وبعد انتهاء المعرض سيتم اختيار المعارض المتميزة للفوز بجوائز المسابقة.

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