محافظ الوادي الجديد يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، التهنئة للأخوة الأقباط بالمحافظة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدا عمق مشاعر الأخوة التي تربط بين عنصري الشعب المصري.



وقال المحافظ -في بيان له اليوم- إن روح التسامح والمحبة تسود بين جناحي الأمة وأننا جميعا نسيج واحد نعيش تحت سماء واحدة في وطن واحد، وشركاء فى هذا الوطن، لافتا إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هي أعياد لكافة الشعب المصري.



من ناحية أخرى قال وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالمحافظة المهندس أحمد حسين، إنه تم الانتهاء من إنشاء 22 محلا تجاريا بمنطقة 25 يناير السكنية بمدينة الخارجة بتكلفة إجمالية مليونا و700 ألف جنيه وسيتم طرح المحال للشباب خلال الأيام المقبلة.



وأضاف أنه تم الانتهاء من ممشي سياحي بالخارجة وجار الانتهاء من ممشى آخر بحي 25 يناير بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

