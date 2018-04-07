تكثيف أمني بمحيط الكنائس بدمياط.. فيديو

كثفت الأجهزة الأمنية بدمياط، من تواجدها في محيط الكنائس بدمياط خاصة في مدينتي دمياط ورأس البر، لتأمين احتفالات الاخوة الأقباط.



وتم نشر فرق من قوات الأمن في محيط الكنائس ونشر كمائن ثابتة ومتحركة بميدان سرور، حيث تتواجد اتثنين من أهم الكنائس بدمياط ونشر دورات متحركة بالشوارع الرئيسة بمدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة،حيث الاحتفالات والتعامل الفورى مع أي عناصر تحاول تعكير صفو الاحتفالات.



من جانبه، أكد اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط، أن هناك خطة أمنية لتأمين الكنائس بمختلف أنحاء المحافظة خلال احتفالات الاخوة الأقباط بأعيادهم.



ونوه بأنه تم إعداد كمائن ثابتة ومتحركة على مدار العام في محيط الكنائس لتأمينها، مع حظر وقوف السيارات في محيطها وتم تدشين بوابات إلكترونية في مداخلها، مع تشديد إجراءات التفتيش الخاصة بالدخول للكنائس.



وأشار إلى أنه تم إغلاق جميع الشوارع المؤيدة إلى كنيسة العذراء بمنطقة ميدان سرور بمدينة دمياط، كما ستشهد المناطق المحيطة للكنائس بشكل دورى أعمال تمشيط من رجال المفرقعات باستخدام الأجهزة والكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات.