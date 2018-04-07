ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تكثيف أمني بمحيط الكنائس بدمياط.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 02:30 م
صدى البلد
زينب مختار
كثفت الأجهزة الأمنية بدمياط، من تواجدها في محيط الكنائس بدمياط خاصة في مدينتي دمياط ورأس البر، لتأمين احتفالات الاخوة الأقباط.

وتم نشر فرق من قوات الأمن في محيط الكنائس ونشر كمائن ثابتة ومتحركة بميدان سرور، حيث تتواجد اتثنين من أهم الكنائس بدمياط ونشر دورات متحركة بالشوارع الرئيسة بمدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة،حيث الاحتفالات والتعامل الفورى مع أي عناصر تحاول تعكير صفو الاحتفالات.

من جانبه، أكد اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط، أن هناك خطة أمنية لتأمين الكنائس بمختلف أنحاء المحافظة خلال احتفالات الاخوة الأقباط بأعيادهم.

ونوه بأنه تم إعداد كمائن ثابتة ومتحركة على مدار العام في محيط الكنائس لتأمينها، مع حظر وقوف السيارات في محيطها وتم تدشين بوابات إلكترونية في مداخلها، مع تشديد إجراءات التفتيش الخاصة بالدخول للكنائس.

وأشار إلى أنه تم إغلاق جميع الشوارع المؤيدة إلى كنيسة العذراء بمنطقة ميدان سرور بمدينة دمياط، كما ستشهد المناطق المحيطة للكنائس بشكل دورى أعمال تمشيط من رجال المفرقعات باستخدام الأجهزة والكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات.

ترشيحاتنا

إحالة متهمي «رشوة البنك الأهلي» للجنايات

برلمانى: المشروع السعودي السياحي على الحدود الشرقية يعزل قطر جغرافيا

بث مباشر.. لحظات ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح

مدير أمن القاهرة يفاجئ الخدمات الأمنية بمحيط الكاتدرائية والكنائس.. صور

شاهد.. ختم قبر المسيح بشمع العسل استعدادا لظهور النور المقدس

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

شيرين تحصن نفسها من الحسد قبل زواجها

دبلوماسي سابق: لقاء ترامب وتميم خطوة على طريق حل الأزمة الخليجية

شاهد.. أبناء ترامب في حفل زفاف رجل أعمال كبير بدبي

رجال اليد يعسكر في الإسماعيلية استعدادا للسوبر الإفريقي

المشروب الأنسب بعد تناول الفسيخ والرنجة

بوسي تنشر صورة جديدة لها عبر «إنستجرام»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

فيديو

تكثيف أمني بمحيط الكنائس بدمياط.. فيديو
«صدى البلد» تنفرد بمشاهد وفاء عامر في برومو مسلسل «السر»
شاهد.. تشييع جثمان صحفي فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال
شاهد.. اللحظة الأولى لخروج النور المقدس من قبر السيد المسيح بالقدس
المشروب الأنسب بعد تناول الفسيخ والرنجة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟