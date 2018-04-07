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محافظات

محافظ دمياط: تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بمناسبة شم النسيم

السبت 07/أبريل/2018 - 02:12 م
صدى البلد
زينب مختار
أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة بمناسبة شم النسيم لمتابعة آخر الاستعدادات في المدن ومصيفي رأس البر ودمياط الجديدة، وكذلك المرور والصحة والتموين والكهرباء والنظافة.

وأكد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق.

كما أمر المحافظ، مديرية التموين برفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة، وذلك في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين في شم النسيم وتشكيل لجنة فورية للتأكد من المنتجات المعروضة.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين وأسواق الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق دائرة المحافظة.

وفي مجال الصحة، وجه برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة وتوافر الأمصال بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر، مؤكدا ضرورة التنسيق مع إدارات المستشفيات لاتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم وتوفير أدوية الطوارئ، خاصة الأمصال، اللازمة في مثل هذه الحالات وتشكيل فرق التحرك السريع ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف والمستشفيات لاستقبال الحالات وتمركز سيارات الإسعاف بالمناطق المركزية وذات الكثافة السكانية والعمل على مدار 24 ساعة وإلغاء الإجازات للقيادات خلال أعياد الربيع.

وشدد على ضرورة التأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والعلاج ومستلزمات الطوارئ وجميع فصائل الدم بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية ومراكز خدمات الدم والتنبيه على جميع مديري المستشفيات بالتواجد ونوابهم على مدار الساعة والتأكد من انضباط العمل.

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