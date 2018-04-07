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محافظات

السباعي مديرا عاما لفرع التأمين الصحي ببني سويف ..صور

السبت 07/أبريل/2018 - 02:29 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
سلمت الدكتورة مرفت محمد سعيد، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، مهام منصبها للدكتور عصام السباعي مدير عام الفرع الجديد، تنفيذًا لقرار الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التأمين الصحي ورئيس مجلس الإدارة بتولي د.مرفت محمد سعيد مدير ادارة العلاقات الثقافية بالهيئة.

واجتمع مديرا الفرع "السابق والحالى" بفريق العمل من مديري الإدارات والعيادات ورؤساء الأقسام والوحدات الفنية والإدارية، فى لقاء "تسليم وتسلم" مهام المنصب، لبدء فترة عمل جديدة، ومواصلة تنفيذ خطة قيادات الهيئة لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضي من منتفعي التأمين الصحي بالمحافظة.

وفى نهاية اللقاء حرص العاملون بفرع بني سويف على تكريم الدكتورة مرفت محمد سعيد بمنحها شهادة تقدير تكريمًا له على مجهوداتها خلال فترة توليها المنصب، باسم العاملون بفرع بني سويف .
السباعي مديرا عاما لفرع التأمين الصحي ببني سويف ..صور
السباعي مديرا عاما لفرع التأمين الصحي ببني سويف ..صور
السباعي مديرا عاما لفرع التأمين الصحي ببني سويف ..صور

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