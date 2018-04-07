السباعي مديرا عاما لفرع التأمين الصحي ببني سويف ..صور

سلمت الدكتورة مرفت محمد سعيد، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، مهام منصبها للدكتور عصام السباعي مدير عام الفرع الجديد، تنفيذًا لقرار الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التأمين الصحي ورئيس مجلس الإدارة بتولي د.مرفت محمد سعيد مدير ادارة العلاقات الثقافية بالهيئة.





واجتمع مديرا الفرع "السابق والحالى" بفريق العمل من مديري الإدارات والعيادات ورؤساء الأقسام والوحدات الفنية والإدارية، فى لقاء "تسليم وتسلم" مهام المنصب، لبدء فترة عمل جديدة، ومواصلة تنفيذ خطة قيادات الهيئة لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضي من منتفعي التأمين الصحي بالمحافظة.



