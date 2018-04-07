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محافظات

حملات مكثفة لصحة الدقهلية على الأسواق استعدادا لشم النسيم

السبت 07/أبريل/2018 - 02:28 م
صدى البلد
همت الحسينى
استمرت اليوم مديرية الصحة بالدقهلية فى حملاتها على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة، استعدادا لشم النسيم، وذلك بناء على توجيهات الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لضبط الأسواق ومنافذ تداول الأغذية بالتزامن مع أعياد الربيع.

حيث قام فرق مراقبة الأغذية بالجمالية والمنصورة وميت غمر بالمرور على محلات ومنافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة والسردين المملح.

حيث لوحظ خلال مرور الحملات بعض المخالفات للاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة وعليه تم اتخاذ الإجراءات الأزمة وهي اعدام 1000 كجم من الأسماك المعدة للبيع لموسم شم النسيم.

كما تم تحرير 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية أو نقص اشتراطات صحية ووجود خطر داهم وسحب 16 عينة للتحليل فيما ستتوالي الحملات أثناء أعياد الربيع للحفاظ على صحة المواطنين.
حملات مكثفة لصحة الدقهلية على الأسواق استعدادا لشم النسيم
حملات مكثفة لصحة الدقهلية على الأسواق استعدادا لشم النسيم
حملات مكثفة لصحة الدقهلية على الأسواق استعدادا لشم النسيم
حملات مكثفة لصحة الدقهلية على الأسواق استعدادا لشم النسيم

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