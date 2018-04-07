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محافظات

حملات تموينية على الأسواق وضبط 70 كيلو رنجة غير صالحة بدمياط

السبت 07/أبريل/2018 - 02:18 م
صدى البلد
زينب مختار
صرح سمير صادق وكيل وزارة التموين بدمياط، بان المديرية تواصل حملاتها على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك بمختلف أنحاء المحافظة ومحال بيع الفسيخ والرنجة لتشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من صلاحية الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ المطروحة خلال موسم شم النسيم.

مشيرا إلى أنه في حال ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وفقا للفواتير يتم تطبيق القانون ومصادرة تلك السلع، خاصة الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة والتي عليها إقبال كبير خلال تلك الأيام، وتحرير المحاضر اللازمة.

وأوضح أن الحملات تفقدت جميع المجمعات والمنافذ الكبرة خلال تلك الأيام، وتمكنت من عمل مسح شامل في المحافظة للتأكد من سلامة المواد المملحة المطروحة في الأسواق، مشيرا إلى أن تم ضبط ما يقرب من 70 كيلو رنجة غير صالحة بعدد من المحال التجارية بدمياط وتحرير المحاضر الازمة لاصحاب المحلات وجاري عمل مسح شامل بالتنسيق مع مديرتى الصحة والطب البيطرى على الأسواق.

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