أمل رزق توضح أسباب قبولها «للحب فرصة أخيرة»

قالت الفنانة أمل رزق لـ"صدى البلد" إن سبب قبولها شخصية "أمينة" في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، هو أن الشخصية جديدة عليها، بالإضافة إلى أن دورها محور أساسي في العمل في تغيير مجرى الأحداث.



"للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيرى، وفراس سعيد، وريم سامى، وأميرة العايدى، وأمل رزق، وهبة الأباصيرى، ومراد مكرم، وأحمد عبد الله، وعمرو عابد، وحنان يوسف، وأحمد يحيى، وعمر زهران، ومحمد غنيم، وعزة بهاء، وندى، ورويدا، وسلمى الكاشف، وجوليا التونسية، وتسنيم، ومن تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفى.