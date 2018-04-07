صحة الشرقية ترفع درجة الطوارئ استعدادا لاستقبال شم النسيم

شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على مدير مديرية الصحة ومرفق الإسعاف برفع درجة الطوارئ، والاستعدادات القصوى بمختلف المستشفيات الحكومية والمركزية بنطاق دائرة المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم.



ونوه المحافظ بأنه تم شن حملات مشتركة بالتنسيق بين مديريات الصحة والبيئة، والتموين، والطب البيطري على مجمعات الأغذية خاصة التي تبيع الأسماك المملحة وتكثيف الرقابة على محلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين ومصانع الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من توافر كافة الإشتراطات والشهادات الصحية الخاصة بها، مشددًا على ضرورة رفع المخلفات ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري خلال أيام الاحتفال بأعياد شم النسيم.



من جانبه، نوه الدكتور "حسام ابو ساطي" مدير مديرية الصحة بالشرقية بأنه في إطار استعدادات محافظة الشرقية لاستقبال أعياد شم النسيم تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية الصحة وربطها بالغرف الوقائية بالإدارات الصحية تعمل على مدار 24 ساعة لحل ومواجهة المشكلات الطارئة.



وأضاف مدير مديرية الصحة أن المديرية أعدت خطة لاستقبال أعياد الربيع، حيث سيتم التركيز على نشر سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات الجماهيرية و بجوار الحدائق والمتنزهات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة وتوفير الأدوية والأمصال اللازمة في حالات التسمم الغذائي والتسمم البوتوليزمي.