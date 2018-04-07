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محافظات

ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص في الشرقية

السبت 07/أبريل/2018 - 02:17 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيل مديرية تموين الشرقية أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض.

وأضافت أن قطاع تموين شمال الشرقية برئاسة عبدالحميد عزاز قام بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بفاقوس برئاسة ممدوح أنور بتنظيم حملة على مصانع تصنيع الرنجة المدخنة والمحال التجارية والبقالة أسفرت عن ضبط مصنع رنجة بالخطارة التابعة لمركز فاقوس يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 400 صندوق رنجة زنة الواحد 5 كيلوجرامات وتم تحرر محضر رقم ١٤١ / 2018 جنح مركز فاقوس ضد "م أ ع" صاحب المصنع لإدارته للمصنع بدون ترخيص ووجود كميات من الرنجة مجهولة المصدر.

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