رفع حالة الاستنفار الأمني لتأمين كنائس ومطرنيات قنا خلال الاحتفال بعيد القيامة

رفعت أجهزة الأمن بمحافظة قنا حالة الاستنفار الأمني بجميع قطاعاتها وعززت من تواجدها بالتنسيق مع القوات المسلحة حول مطرانيات وكنائس المحافظة، لتأمينها تأمينا كاملا ضد أية محاولات تخريبية خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.



وقال مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط، في بيان، إنه تم نشر دوريات أمنية بالقرب من المطرانيات، ومنع وقوف السيارات والدراجات النارية، والدفع بعناصر من الشرطة السرية والمفرقعات لتمشيط محيط الكنائس وتأمينها، فضلا عن نشر الدوريات على الطرق السريعة، وتوسيع دائرة الاشتباه بجميع كمائن المحافظة.



وأضاف العياط، أنه تم زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الكنائس على مستوى المحافظة، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، وفرض طوق أمني حول مطرانيات قنا وقوص ونجع حمادي ودشنا وتوابعها، وكذلك الكنائس بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا استقرار الحالة الأمنية.