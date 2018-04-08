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برلمان

الأحزاب وقوى التيار المدنى الديمقراطى تعد مرشحا لانتخابات الرئاسية 2022

الأحد 08/أبريل/2018 - 08:05 ص
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
معتز الخصوصى
كشف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عن أن الأحزاب وقوى التيار المدنى الديمقراطى ستستعد من الآن لإعداد مرشح رئاسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022.

وأكد الزاهد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك توافق حول مرشح من القوى المدنية يحمل برنامجا يعبر عن رؤيتهم، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام الأحزاب والقوى السياسية لحرية التنظيم النقابى بهدف التحرك فى الشارع والتواصل مع الجماهير وعرض برنامجهم خلال الفترة المقبلة.

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