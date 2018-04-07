«صدى البلد» تنفرد بمشاهد وفاء عامر في برومو مسلسل «السر»

أهدت الفنانة وفاء عامر، موقع "صدى البلد"، برومو مسلسلها الجديد "السر"، فى أول أيام طرحه؛ استعدادًا لعرض العمل خلال الأيام المقبلة، على إحدى الفضائيات المصرية.





وتقوم "عامر"، فى البرومو، بدور فني جديد عليها، وتجسد الفنانة في المسلسل شخصية تتمتع بخفة الظل، والتى كشفت عن تفاصيلها فى ندوة موقع "صدى البلد" أمس، الجمعة.





كانت النجمة وفاء عامر حلت أمس، الجمعة، ضيفة على موقع "صدى البلد" فى ندوة تم تكريمها فيها عن دورها فى مسلسل "الطوفان"، الذى حققت فيه نجاحًا كبيرًا فى مصر والدول العربية، ووعدت الجمهور بأنها سوف تقوم بإهداء البرومو الخاص بمسلسلها الجديد "السر" عبر موقعنا فى عرضه الأول.