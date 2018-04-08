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برلمان

برلمانى يتقدم بتعديل على مادة التسويات فى قانون الخدمة المدنية

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:08 ص
النائب سلامة الرقيعى
النائب سلامة الرقيعى
معتز الخصوصى
قال النائب سلامة الرقيعى إنه تقدم بتعديل على مشروع قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، مشيرا إلى أنه فى انتظار مناقشة مقترح التعديل.

وأكد الرقيعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بالتعديل نظرا لوجود تعارض بين قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون ذاته ، مشيرا إلى أنه طالب بتعديل المادة الخاصة بالتسويات.

وتنص مواد شروط التسوية للموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة، حيث تنص المادة 189 من الأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية علي الآتي :-

يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل علي مؤهل أعلي اثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط الآتية:

أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
ان يكون إعادة التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظبفة المعاد التعيين عليها.

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