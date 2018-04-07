محمد فضل الله يكشف آليات طعن إبراهيم نور الدين على قرار "فيفا"

أكد الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح الرياضية، أن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، يمكنه الطعن على قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" القاضي برفع العقوبات عن لاعبى النادى الفيصلى الأردنى بعد واقعة الاعتداء عليه فى نهائى دورى أبطال العرب، الذي أقيم نهاية العام الجارى.



وقال فضل الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": إنه يمكن للحكم الدولى تقديم طعن أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى غضون 10 أيام من موعد استلام اتحاد الكرة المصرى قرار "فيفا" برفع العقوبات عن لاعبى الفيصلى الأردنى.



وأشار خبير اللوائح الرياضية، إلى أن "فيفا" لم يدرج بطولة دورى أبطال العرب ضمن أجندة بطولاته، لكنه يعترف بالاتحاد العربي لكرة القدم ومن حقه النظر فى أى تظلم على أى عقوبة صادرة من أى اتحاد كرة قدم فى العالم.



ولفت إلى أن إبراهيم نور الدين يمكنه عبر الجبلاية مخاطبة "فيفا" وتقديم طعن على رفع العقوبة، مطالبا بإعادة حقوقه المعنوية والأدبية لما لحق به من ضرر نفسي جراء الاعتداء الذي وقع عليه وشاهده الملايين عبر شاشات الفضائيات فى العالم أجمع خلال مجريات العرس العربي بدورى أبطال العرب.



يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرر أمس الجمعة قبول استئناف النادي الفيصلي برفع العقوبات التي فرضها الاتحاد العربي لكرة القدم على عدد من لاعبيه، بعد واقعة ضرب الحكم الدولى ابراهيم نور الدين، الذي أدار نهائي دوري أبطال العرب التي أقيمت في القاهرة.



وهنأ الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الكرة الأردنية بقرار الاتحاد الدولي "فيفا" رفع العقوبات عن لاعبي المنتخب الوطني والنادي الفيصلي.



ووصف الأمير علي عبر حسابه على موقع تويتر القرار بـ"المنصف"، قائلا: "القرار آمنا به وسعينا لأجله حفاظا على لاعبينا، وسنبقى ندافع دوما عن الحقوق في إطارها القانوني".



وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم قررت توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار على النادي الفيصلي الأردني، وإلزامه بسداد قيمة إصلاح التلفيات باستاد الإسكندرية التي تسبب فيها جماهيره وتأييد العقوبة الصادرة ضد إداري الفريق سليمان العساف بإيقافه عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار وتأييد إيقاف اللاعبين الخمسة (بهاء الدين عبد الرحمن، ابراهيم الزواهرة، ابراهيم عطا دلدوم، أكرم أعلى الزوي، ومعتز يسن الفتياني ) لمدة عام، وغرامة مالية لكل منهم قدرها 1500 دولار.

