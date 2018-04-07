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شاهد.. تشققات أرضية ضخمة في عاصمة كينيا

السبت 07/أبريل/2018 - 02:14 م
صدى البلد
أحمد شريف
في ظاهرة طبيعية مخيفة ظهر تصدع ضخم حول منطقة وادي ريفت في كينيا، هذه المرة وقع التشقق الارضي على بعد 30 ميلًا من الجنوب الغربي العاصمة نيروبي.

أجبر الظهور المفاجئ للتشقق الأرضي في بلدة "ماي ماهو" السكان والمزارعين على الفرار من منازلهم ومزارعهم، خوفا من اتساع الفجوة الأرضية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قد يكون سبب التشققات هو النشاط الزلزالي أو التآكل الناجم عن الأمطار الغزيرة.

تسبب التمزق الأرضي، الذي يستمر بالنمو، في انهيار طريق نيروبي ناروك السريع، وكان مصحوبًا بنشاط زلزالي في المنطقة.

ويدعى الباحثون أنه في ملايين السنين يمكن للقارة الأفريقية أن تنقسم إلى قسمين.
شاهد.. تشققات أرضية ضخمة في عاصمة كينيا
شاهد.. تشققات أرضية ضخمة في عاصمة كينيا
شاهد.. تشققات أرضية ضخمة في عاصمة كينيا

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