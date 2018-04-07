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اتحاد طلاب صيدلة الأزهر يحتفل بيوم اليتيم

السبت 07/أبريل/2018 - 02:13 م
صدى البلد
محمد شحتة
شارك الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الأزهر(EPSF-Azhar) في حفل خيري ليوم اليتيم ومشاركة الأطفال فرحتهم، وإدخال البهجة الى قلوبهم، وذلك بالتعاون مع دار الفرقان بمدينة نصر.

تضمن الحفل، العديد من الفقرات منها الألعاب الترفيهية والأغاني والرسم والجلوس مع الأطفال الايتام وحكاية الحواديت والقصص المتنوعة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة منتشر في أكثر من 30 جامعة بمصر، وقد قاموا بتنظيم مثل هذا الحدث بمختلف المحافظات احتفال بيوم اليتيم.

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