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إيمان فوزي تستعرض التجربة المصرية بالأزياء بمهرجان "كازا أرت" بالمغرب

السبت 07/أبريل/2018 - 05:19 م
صدى البلد
ريهام قدري
تشارك مصممة الأزياء المصرية إيمان فوزي في مهرجان "كازا أرت" والذي تقام فعالياته هذه الأيام بمدينة الدار البيضاء بالمغرب بعرض أزياء مميز وذلك بحضور كوكبة من النجوم المصريين والعرب ، حيث تقوم فوزي بعرض التجربة المصرية للأزياء التراثية والتصميمات.

وأشارت إلى أن المشاركة تأتي بهدف إطلاع المرأة المغربية عن التصميمات المصرية، التي استوحتها من أفلام الأبيض و الأسود مع دمجها مع ما هو دارج على الموضة حاليا، بالإضافة إلى استخدامها أنواع مختلفة من القماش المستورد.

وأوضحت أن مشاركتها بـ" كازا أرت يعد التجربة الأولي والتي يشارك فيها نخبة من نجوم الفن بمصر وعلي رأسهم أحمد السقا ولقاء سويدان ونهال عنبر ومنال سلامة.
إيمان فوزي تستعرض التجربة المصرية بالأزياء بمهرجان "كازا أرت" بالمغرب
إيمان فوزي تستعرض التجربة المصرية بالأزياء بمهرجان "كازا أرت" بالمغرب
إيمان فوزي تستعرض التجربة المصرية بالأزياء بمهرجان "كازا أرت" بالمغرب

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