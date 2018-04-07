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الولايات المتحدة ترحب بقرارات بنما لكشف ومنع غسيل الأموال من قبل فنزويلا

السبت 07/أبريل/2018 - 02:13 م
صدى البلد
ا ش ا
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالقرارات التي اتخذتها بنما لكشف ومنع غسيل الأموال من قبل فنزويلا.

وذكر راديو "صوت أمريكا" اليوم /السبت/، أن البيت الأبيض أصدر بيانًا قال فيه "إن الولايات المتحدة الأمريكية تحث المجتمع الدولي على السير على نهج بنما والوقوف سويًا ضد نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانًا أشادت فيه بالقرارات التي أعلنت عنها بنما يوم 27 مارس الماضي بخصوص تشديد الرقابة المالية على 15شركة و 55 شخصًا، من ضمنهم الرئيس مادورو من فنزويلا.

وردت فنزويلا على هذا القرار - في وقت سابق من هذا الأسبوع - بقطع العلاقات التجارية مع مسؤولين وشركات بنمية بما في ذلك شركة الطيران الإقليمية كوبا لتورطهم المزعوم في غسيل الأموال.

يذكر أن قرار بنما أتى بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بعض أعضاء حكومة الرئيس مادورو.

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