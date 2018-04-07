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أخبار العالم

البرلمان الألماني: زيارة نواب "حزب البديل" إلى سوريا ليست رسمية

السبت 07/أبريل/2018 - 02:11 م
صدى البلد
ا ش ا
فشل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، في الحصول على اعتراف من البرلمان الألماني (بوندستاج) بأن الزيارات التي قام بها نواب الحزب إلى مناطق أزمات مثل سوريا وشبه جزيرة القرم تندرج تحت بند الرحلات الرسمية.

وذكرت مجلة (دير شبيجل) الألمانية اليوم السبت، أنه استنادًا إلى خطاب من أمانة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان موجه للنائب المنتمي إلى حزب (البديل من أجل ألمانيا) فالديمار هيرت فإن البرلمان الاتحادي لا يدعم رحلات إلى "مناطق لا تعترف بها جمهورية ألمانيا الاتحادية وفقًا للقانون الدولي، أو إلى دول أصدرت الخارجية الألمانية تحذيرات من السفر إليها".

وجاء في الخطاب أن طلب الكتلة البرلمانية لحزب (البديل من أجل ألمانيا) بإرسال وفد لسوريا وشبه جزيرة القرم لا يمكن الموافقة عليه من هذا المنطلق فيما كانت قد أصدرت الخارجية الألمانية عدة تحذيرات من السفر إلى سوريا.

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