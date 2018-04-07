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أخبار العالم

رئيس الوزراء الباكستاني يشارك في الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي في الصين

السبت 07/أبريل/2018 - 02:21 م
صدى البلد
ا ش ا
يصل رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي على رأس وفد يضم وزرء الخارجية خواجا محمد آصف والداخلية احسن اقبال والطاقة أويس خان لغاري إلى الصين غدا الأحد.

وذكرت وكالة أنباء باكستان أن عباسي سوف يشارك خلال الزيارة، في الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي الذي سيتم عقده خلال الفترة 8 إلى 11 أبريل الجاري في مقاطعة هاينان بجنوب الصين.

وسيلتقي رئيس الوزراء الباكستاني على هامش المنتدى مع الرئيس الصيني ونظيره الصيني لبحث السبل لتوطيد المزيد من العلاقات الثنائية بين باكستان والصين إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية .

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