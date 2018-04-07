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رياضة

الشوط الأول.. «ليفربول صلاح» يتعادل مع إيفرتون سلبيا بالدوري الإنجليزي

السبت 07/أبريل/2018 - 02:28 م
صدى البلد
كتب خالد طلعت
انتهى الشوط الأول من مباراة فريق ليفربول الذي يضم النجم المصري الدولي محمد صلاح، مع مضيفه فريق إيفرتون بالتعادل السلبي بدون أهداف في افتتاح مباريات المرحلة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج النجم المصري الدولي محمد صلاح، من قائمة فريق ليفربول في مباراة اليوم بسبب الإصابة، حيث قام يورجن كلوب مدرب الفريق بإراحة بعض لاعبيه أبرزهم محمد صلاح الذي تواجد خارج القائمة، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو وألكس تشامبرلين ويجلسان على مقاعد البدلاء، وذلك من أجل المباراة المهمة أمام مانشستر سيتي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بدوري الأبطال.

وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة في الشوط الأول، ولم ينجح أي منهما في تسجيل هدف.

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