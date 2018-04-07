القوات الأفغانية تحبط تنفيذ عملية إرهابية في كابول

أحبطت قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني تنفيذ هجوم صاروخي على يد عناصر مسلحة كان يستهدف العاصمة الأفغانية كابول.



وقال مسئولون من إدارة التحقيقات الجنائية (سي آي دي) الأفغانية، حسبمًا ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم السبت، إن المسلحين كانوا يتطلعون إلى استهداف المدينة بصاروخ من طراز "بي ام -1" من حي تشاهار اسياب، موضحين أنه تم اكتشاف الصاروخ إلى جانب جهاز هاتف نقال في الحي نفسه قبل أن يتمكن المسلحون من شن الهجوم.



جاء ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، تنفيذ هجمات في الأقاليم والمدن الرئيسية في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.