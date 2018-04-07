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أخبار العالم

مصدر أمني عراقي: العثور على 18 صاروخا بعملية أمنية مشتركة شرق ديالي

السبت 07/أبريل/2018 - 02:24 م
صدى البلد
ا ش ا
أفاد مصدر أمني في محافظة ديالي العراقية اليوم السبت بأن قوة أمنية مشتركة عثرت على 18 صاروخا وكمية من الأسلحة بعملية أمنية مشتركة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر -وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية-: "إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية أمنية مشتركة لملاحقة خلايا (داعش) في منطقة بابلان في قضاء المقدادية شمال شرق ديالي".. موضحا أن العملية أسفرت عن العثور على 6 صواريخ قاذفة و(12) صاروخ كاتيوشا وقذيفة عيار 155 وعبوة ناسفة محلية الصنع.

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