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فكر دينى

مجدى عاشور يوضح حكم المسح على الجورب الخفيف

الأحد 08/أبريل/2018 - 03:42 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن المسح على الشراب لأبد فيه من ثلاثة شروط: الأول أن يعتاد المشى فيه، الثاني ان يكون سميك، الثالث ان يلبس على طهارة، وهناك شرط آخر وهو أن يبلغ إلى الكعبين، وهذا ما كان ينص عليه الفقه القديم.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته على سؤال « هل يشترط المسح على الجورب حتى وإن تخلله مياة وأن يعتاد المشى فيه؟ »، أن هناك رأيا ينص على أن أى شئ يسمى جورب من غير شروط نمسح عليه، وهذا ما ينص عليه الفقه الجديد.

وأشار إلى أن من كان يرتدي جورب خفيف ولم يستطع أن يرتدي جوربا ثقيل فنأخذ بهذا القول بأن يمسح عليه ولا إثم فى ذلك.

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