جامعة أسوان تنظم مؤتمر «صعيد مصر في الحدث» ..صور

نظمت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، اليوم، السبت، مؤتمرًا لاستعراض مشروعات التخرج للطلاب تحت عنوان "صعيد مصر في قلب الحدث".





افتتح أعمال المؤتمر الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان عبدالمنعم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور علي عباس دندراوي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق وعمداء كليات الهندسة بجامعات الصعيد وبحضور الطلاب.





وأكد عثمان أن فكرة المؤتمر تدور حول عرض مشروعات التخرج لطلاب كليات الهندسة وهندسة الطاقة علي مستوي جامعات الصعيد أمام رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين وأساتذة الجامعات المتخصصين وذلك لتعريف المجتمع المدني والشركات المنتجة بهذه المشروعات الطلابية حتي تخرج للنور ويمكن تطبيقها والإستفادة منها في الصناعة المصرية.



