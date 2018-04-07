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محافظات

أطفال يتبرعون لصالح مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

السبت 07/أبريل/2018 - 03:49 م
صدى البلد
شمس يونس
زار عدد من الأطفال مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، برفقة شافية محمد رئيس نادي المرأة بالأقصر والملقبة "بأم الأيتام" على هامش الاحتفال بيوم اليتيم، وذلك لدعم مرضى السرطان في الصعيد من خلال تقديم تبرع باسم الأطفال كمساهمة منهم في استكمال المراحل المقبلة للمستشفى.

وتفقد الأطفال أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وعلاج اليوم الواحد والإفاقة، كما قاموا بزيارة بعض المرضى.

وقدم الأطفال تبرعات مالية بمكتب التبرعات لصالح المستشفى لاستكمال مسيرتها الناجحة في علاج المرضى في 6 محافظات في صعيد مصر.

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