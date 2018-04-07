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ننشر تفاصيل إصابة 60 شخصا بـ"التسمم" خلال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" بالقليوبية.. المصابون تناولوا وجبة غذائية من أحد مطاعم المشويات.. "نقلهم إلى المستشفى" وخروج 40 منهم

السبت 07/أبريل/2018 - 07:06 م
اللواء محمود عشماوى
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
رفع حالة الطوارئ بمستشفى ناصر العام لتلقى الحالات المصابة
فريق من الطب الوقائى لفحص وجبات الأغذية
20 مصابا مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة بعد اصابة 60 شخصا من بينهم اطفال بحالات إعياء جراء تناولهم وجبة تم توزيعها عليهم من قبل إحدى الجهات الأهلية خلال الاحتفال بيوم اليتيم في مدينة شبرا الخيمة.

وهرعت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الاحتفال وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام واتخاذ إجراءات علاجهم حيث تم الدفع بفريق طبى وتجهيز الاستقبال والطوارئ ومعامل التحاليل للتعامل مع الحالات المصابة.

وكان المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني في شبرا الخيمة تلقى عدة بلاغات بإصابة 60 شخصا من بينهم عدد من الأطفال الأيتام بحالات إعياء شديدة وعلى أثرها تم نقلهم إلى المستشفى.

وتم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن وتبين أن الحالات المصابة تناولوا وجبات غذائية جاهزة وزعتها عليهم إحدى الجهات الأهلية بمناسبة "يوم اليتيم" من أحد مطاعم المشويات وعقب تناولها أصيبوا بإعياء وقيء وتم نقلهم للمستشفى وإسعافهم.

من جانبه قال مصدر مسئول بمديرية الصحة بالقليوبية إن حالات المصابين بالإعياء مستقرة بعد إسعافهم، مضيفا أن جميع الحالات كانت مصابة بغثيان وقئ ومن المرجح تناولهم وجبات غذائية غير صالحة او لم يتم حفظها بطرق سليمة.

وأضاف المصدر أنه تم خروج 40 حالة منهم تلقوا العلاج وجارى تقديم العلاج لـ 20 آخرين وخروجهم خلال ساعات من المستشفى بعد تحسن حالاتهم، موضحا أنه تم إرسال فريق من الطب الوقائى لأخذ عينات من الوجبات الغذائية التى تم توزيعها وتحليلها.

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