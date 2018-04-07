محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس والأنبا باخوميوس بعيد القيامة

بعث اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والاخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة.



وقال أبو زيد فى البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وجميع قيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيـــد القيامة المجيـد".



سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبد الفتاح السيسى.



كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للأنبــا باخوميـــوس مطــران البحيرة والإسكندرية وشمـــال إفريقيـــــا بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتقدم المحافظ بالتهنئة لجميع أقباط مطروح بمناسبة عيد القيامة، متمنيا أن تسود روح المحبة والتسامح في مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لمصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.