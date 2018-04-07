ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس والأنبا باخوميوس بعيد القيامة

السبت 07/أبريل/2018 - 03:52 م
صدى البلد
نور محمود
بعث اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والاخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة.

وقال أبو زيد فى البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وجميع قيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيـــد القيامة المجيـد".

سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للأنبــا باخوميـــوس مطــران البحيرة والإسكندرية وشمـــال إفريقيـــــا بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتقدم المحافظ بالتهنئة لجميع أقباط مطروح بمناسبة عيد القيامة، متمنيا أن تسود روح المحبة والتسامح في مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لمصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس والأنبا باخوميوس بعيد القيامة
محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس والأنبا باخوميوس بعيد القيامة
محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس والأنبا باخوميوس بعيد القيامة

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتخذ قرارًا جديدًا لتخفيف العبء عن معلمي 6 ابتدائي

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

الفيفا يهدر كرامة الحكم المصري.. برأ الفيصلي من الاعتداء على نور الدين.. وأبوريدة وعبدالفتاح «شاهد ما شفش حاجة»

السعودية توجه صفعة قوية لقطر وتحولها إلى جزيرة.. «عربية البرلمان»: تدشين مشروع سياحى على حدودها بمثابة تضييق عليها.. وبرلمانى: نتوقع ضربة قوية أخرى ضدها خلال الفترة المقبلة

برلمانى: المشروع السعودي السياحي على الحدود الشرقية يعزل قطر جغرافيا

بيان عاجل بالبرلمان حول لعبة «الحوت الأزرق»

تعرف على موعد مباراة «ليفربول صلاح» مع إيفرتون والقنوات الناقلة لها

رمضان صبحي وهاري كين أساسيان في مواجهة ستوك سيتي وتوتنهام

ولي العهد السعودي يكشف مصير عشرات الملايين من الأجانب العاملين بالمملكة

إحالة متهمي «رشوة البنك الأهلي» للجنايات

مسئول فلسطيني: الله يرحم أيام صدام حسين

ريال مدريد يعرض إيسكو و50 مليون يورو مقابل ضم محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

فيديو

«إسلام حامد» يطرح أغنية «هنبعد».. فيديو
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو
شاهد.. استنفار أمني بمحيط الكنائس المختلفة تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة
ليفربول بدون «صلاح» يتعادل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
وزير الداخلية للبابا تواضروس: الشعب المصري تمكن من إفشال مخططات ضرب وحدته..فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟