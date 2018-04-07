وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو

كرم موقع "صدى البلد" الفنانة وفاء عامر عن دورها فى مسلسل "الطوفان"، الذى عرض مؤخرًا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



تحدثت "عامر"، خلال ندوة "صدى البلد" عن دورها فى مسلسل "نسر الصعيد"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان، بطولة محمد رمضان، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة هذا العام، حيث يقدم دورا جديدا عليه تمامًا، وسيغير جلده كممثل فى هذا العمل.



وقالت إن محمد رمضان بذل مجهودا كبيرا فى هذا المسلسل، مؤكدة أن الأدوار التى سبق وأن قدمها فى الأفلام السينمائية من واقع المجتمع.



وأضافت أن محمد رمضان على المستوى المهنى والشخصى مهذب للغاية ويحترم زملاءه، حتى أنه ينهض من مكانه لو حضر أحد من زملائه الأكبر منه.



واختتمت تصريحاتها: "أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان".