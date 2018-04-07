ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 03:54 م
صدى البلد
أحمد البهى - تصوير : عز حسين
كرم موقع "صدى البلد" الفنانة وفاء عامر عن دورها فى مسلسل "الطوفان"، الذى عرض مؤخرًا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

تحدثت "عامر"، خلال ندوة "صدى البلد" عن دورها فى مسلسل "نسر الصعيد"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان، بطولة محمد رمضان، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة هذا العام، حيث يقدم دورا جديدا عليه تمامًا، وسيغير جلده كممثل فى هذا العمل.

وقالت إن محمد رمضان بذل مجهودا كبيرا فى هذا المسلسل، مؤكدة أن الأدوار التى سبق وأن قدمها فى الأفلام السينمائية من واقع المجتمع.

وأضافت أن محمد رمضان على المستوى المهنى والشخصى مهذب للغاية ويحترم زملاءه، حتى أنه ينهض من مكانه لو حضر أحد من زملائه الأكبر منه.

واختتمت تصريحاتها: "أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان".
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. مصلون يمسحون وجوههم بالنار بعد خروج النور المقدس من قبر المسيح

شاهد.. اللحظة الأولى لخروج النور المقدس من قبر السيد المسيح بالقدس

أسعار الذهب في مصر اليوم .. فيديو

حسام حبيب ينشر سورة «الفلق» قبل عقد قرانه على شيرين عبد الوهاب

«بي إم دبليو» تطرح الجيل السابع من الفئة الخامسة المجمعة بمصر

أيمن حفني يشكر الجماهير على دعمه عقب إصابة ابنته

دبلوماسي سابق: لقاء ترامب وتميم خطوة على طريق حل الأزمة الخليجية

فى عيد ميلاده.. تعرف على تفاصيل قصة حب يحيى الفخرانى ولميس جابر

رمضان صبحي وهاري كين أساسيان في مواجهة ستوك سيتي وتوتنهام

حماصة يدعم يد الأهلي في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

إحالة متهمي «رشوة البنك الأهلي» للجنايات

بث مباشر لكلمة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

فيديو

«إسلام حامد» يطرح أغنية «هنبعد».. فيديو
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو
شاهد.. استنفار أمني بمحيط الكنائس المختلفة تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة
ليفربول بدون «صلاح» يتعادل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
وزير الداخلية للبابا تواضروس: الشعب المصري تمكن من إفشال مخططات ضرب وحدته..فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟